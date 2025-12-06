Бельгиец с тайскими эскортницами избил россиянку на пляже в Паттайе за замечание

В Таиланде бельгиец с тайскими эскортницами напали на российскую туристку на пляже, когда она попросила их не курить в общественном месте. Россиянке теперь грозит депортация из страны, тогда как нарушителей местная полиция быстро отпустила. О случившемся пишет Baza.

В Таиланде напали на россиянку. Видео © Telegram / Baza

Пара москвичей отдыхала на пляже в Паттайе. Тишину нарушила внезапно подошедшая компания. Бельгиец с тайками разместился рядом и начал курить. Россиянка сделала замечание, но европеец в ответ пнул ногой песок в её сторону и попал в глаза. Пострадавшая сделала также, пытаясь защититься. Тогда вскочила одна из девушек бельгийца, сорвала купальник с россиянки и начала драку.

Прибывшая полиция отпустила европейца. А одна из эскортниц заявила о травме уха и потребовала с москвички 47 тысяч рублей. Туристка платить отказалась, сейчас ей грозит депортация с запретом на въезд в Таиланд.

