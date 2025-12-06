Путин в Индии
Регион
6 декабря, 10:12

Бурмистр активировал сирены воздушной тревоги и разбудил целый город в Польше из-за Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил воздушную тревогу утром, сославшись на ситуацию на Украине, но позднее оказалось, что сигнал был ложным. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По данным издания, Кшиштоф Пашник активировал сирены после получения информации из районного центра управления ЧС, но в самом центре заявили, что никаких распоряжений не давали. В результате инцидента власти были вынуждены объяснять жителям, что тревога была ошибочной.

А на Украине утром действительно была объявлена всеобщая воздушная тревога — сирены сработали во всех регионах страны. Сигнал впервые прозвучал в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего тревогу распространили на всю территорию. Оказалось, что Россия нанесла массированный удар возмездия «Кинжалами» по Украине в ответ на атаки.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

