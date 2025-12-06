Бурмистр активировал сирены воздушной тревоги и разбудил целый город в Польше из-за Украины

Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил воздушную тревогу утром, сославшись на ситуацию на Украине, но позднее оказалось, что сигнал был ложным. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По данным издания, Кшиштоф Пашник активировал сирены после получения информации из районного центра управления ЧС, но в самом центре заявили, что никаких распоряжений не давали. В результате инцидента власти были вынуждены объяснять жителям, что тревога была ошибочной.