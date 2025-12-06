Путин в Индии
Регион
6 декабря, 10:04

Директора театра в Москве ранили у его дома и бросили умирать в луже крови

Обложка © persons-teatr.ru

В Москве с ножевым ранением госпитализирован директор музыкально-драматического театра «Лица» Павел Суетин. На него напали в ночь с пятницы на субботу. Злоумышленник подкараулил деятеля культуры возле его дома на Планерной улице, а затем сбежал, бросив его умирать в крови.

По данным сайта MK.ru, 56-летний Суетин получил ранение в шею. Он был экстренно доставлен в больницу. Обстоятельства нападения в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее москвич с сообщником зарезал отчима, а мать исполосовал ножом. По данным следствия, ранним утром 5 декабря 2025 года двое злоумышленников ворвались в квартиру на Бутырском Валу, где нанесли хозяину жилья не менее 29 ножевых ранений.

Москвичка порезала горло сожителю с надоедливым кашлем. Лучше ему не стало
