Сыну Влада Соколовского грозит смертельная опасность, заявила экстрасенс

Семье певца Влада Соколовского уже несколько лет угрожают неизвестные женщины, которые не только запугивают пару, но и проводят своеобразные ритуалы. Экстрасенс Дарья Миронова раскрыла возможные последствия таких действий. По её словам, прикрепление фотографии сына звезды к могиле или её захоронение на кладбище может негативно повлиять на здоровье и судьбу мальчика, спровоцировав болезни, жизненные трудности и даже смертельные недуги

«По сути мертвую энергию приклеивают к живому человеку. Таким образом действительно могут навести порчу, подорвать здоровье, наслать беды и несчастья», — предупредила собеседница «Вечерней Москвы».

Она рекомендовала обратиться за защитой в храм: причаститься, заказать сорокоуст о здравии и получить благословение священника. Особенно важно покрестить ребёнка, если его фотографии используются в ритуальных действиях. Эксперт отметила, что люди, совершающие такие поступки, часто имеют признаки психических расстройств и склонны к необоснованной агрессии, но способны навредить в первую очередь на энергетическом уровне.

«Серьёзной угрозы не будет, если родители обратятся к священнику и получат от него благословение и защиту», — заключила мистик.

Напомним, ранее Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова рассказали об угрозах убийства их трёхлетнего сына Давида. По словам пары, фото ребёнка неизвестные приклеивают к посторонним могилам, а в личные сообщения приходят угрозы облить «кислотой» и намёки на «расчленёнку».