6 декабря, 10:38

Экс-солистка Reflex Женя Малахова объяснила, почему так долго прятала мужа

Женя Малахова. Обложка © ТАСС / Алексей Николаев

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова объяснила, почему после долгого периода скрытности решилась показать публике своего мужа. В интервью Леди Mail она отметила, что ранее оберегала семью от излишнего внимания, считая, что «счастье любит тишину», но осознала, что скрывать любимого человека — значит прятать часть своей жизни.

Поводом для откровенности стала её новая песня «Два человека», посвящённая любви, которой звезда захотела поделиться как личным примером. Поэтому в День отца у певицы возник искренний порыв публично поблагодарить супруга за то, каким он является отцом и партнёром, показав, что настоящие чувства могут быть тихими, но при этом сильными.

Отвечая на вопрос о секрете своих отношений, которым в этом году исполнилось пять лет, Малахова призналась, что это её первый опыт, в котором нет глобальных конфликтов. По мнению певицы, гармония основана на общности взглядов и ценностей. Она назвала мужа своим тылом и источником вдохновения.

«Нас с мужем сближает тот факт, что время от времени мы проводим время только вдвоём, несмотря на наличие у нас маленьких детей», — призналась артистка.

Ранее Женя Малахова рассказала о том, как ей удаётся совмещать материнство, заботу о себе и возрождение музыкальной карьеры. Артистка откровенно поделилась своими жизненными принципами. Она призналась, что времени на спорт не хватает, но активные прогулки с детьми становятся своеобразным фитнесом.

