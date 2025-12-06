Энергетическая инфраструктура Киевской области повреждена при ночных взрывах

Украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры в Киевской области в результате ночных взрывов. По его словам, на месте происшествия работают аварийные и ремонтные бригады.

«В Киевской области есть повреждения энергетической инфраструктуры, оперативные службы работают на месте», — написал Кулеба в соцсетях. Конкретный район и масштаб повреждений он не уточнил.

Ранее политолог заявил, что Украину ожидает крайне сложная зима 2025–2026 годов из-за критического дефицита генерирующих мощностей. Для покрытия пиковых нагрузок стране необходимо от 15 до 18 ГВт, тогда как фактически доступно лишь 10–12 ГВт. Такая ситуация, по словам эксперта, вынудит украинские власти принимать решения о приоритетном отключении потребителей.