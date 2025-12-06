Коммунальщикам хотят дать право входить в квартиры россиян без их разрешения

России могут разрешить принудительный доступ в квартиры для проверки газового оборудования. Соответствующий законопроект обсуждается в Госдуме, сообщил зампред комитета по строительству Сергей Колунов.

Если жилец дважды отказался впустить специалистов, газовая служба сможет обратиться в суд. Срок рассмотрения таких заявлений предлагают сократить до 12 дней, а решение будет исполняться немедленно.

«После вынесения решения сотрудники газовой службы смогут прийти повторно — уже в сопровождении полиции или судебных приставов, которые будут обязаны обеспечить доступ в помещение», — пояснил парламентарий РИА «Новости».

Инициатива направлена на повышение безопасности. По данным МЧС, с 2019 года в стране растёт число взрывов бытового газа, жертвами которых стали десятки человек.

Ранее в Тульской области был задержан 37-летний житель многоквартирного дома, частично обрушившегося в посёлке Куркино. По версии следствия, мужчина намеренно снял заглушки с газового оборудования в своей квартире на первом этаже, спровоцировав утечку, а затем поджёг газ, что привело к мощному взрыву. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.