Владимир Зеленский очень нервозно отреагировал на переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Просто удивляют нервозное заявление и реакция оскандалившегося Зеленского, сетующего на отсутствие у него полной информации о состоявшемся диалоге», — сказал он.

По мнению Шеремета, Зеленский «сдал интересы Украины во имя коррупции и грязных барышей, испачканных кровью простых украинцев», а теперь, после таких действий, хочет вести диалог на равных.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны назвали встречу продуктивной. О чём говорили и чем закончились переговоры — читайте на Life.ru.