Евросоюз вплотную подошёл к тому, чтобы завершить настоящее самоубийство европейской цивилизации. Таким мнением поделился глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию Financial Times, где критикуется решение ЕС изъять замороженные российские активы, так как это ударит по устойчивости евро.

«В то время как они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности, основу финансовой системы, и взорвав собственную валюту. Впечатляет», — пояснил в соцсети Х Дмитриев.

Ранее издание Financial Times написало, что планируемое Евросоюзом изъятие замороженных российских активов создаёт серьёзные риски для устойчивости евро в роли мировой резервной валюты. В настоящее время активы, номинированные в евро, формируют около 20% мировых валютных резервов центральных банков, что ставит европейскую валюту на второе место после доллара (около 60%). Однако решение о конфискации средств РФ может подорвать доверие инвесторов и побудить их сокращать вложения в европейские ценные бумаги.