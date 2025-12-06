Взрыв произошёл на заводе по производству взрывчатки в Узбекистане, есть погибшие

На предприятии SHAMS LTD, производящем взрывчатые вещества в Бухарской области Узбекистана, произошёл взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС республики.

Взрыв прогремел утром 6 декабря, после чего возник пожар, который был быстро ликвидирован. На момент происшествия в цехе находились 30 рабочих, четверо из них скончались на месте, четверо получили лёгкие травмы. Президент Шавкат Мирзиёев создал правительственную комиссию для расследования причин ЧП.

