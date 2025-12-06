Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 11:11

Взрыв произошёл на заводе по производству взрывчатки в Узбекистане, есть погибшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

На предприятии SHAMS LTD, производящем взрывчатые вещества в Бухарской области Узбекистана, произошёл взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС республики.

Взрыв прогремел утром 6 декабря, после чего возник пожар, который был быстро ликвидирован. На момент происшествия в цехе находились 30 рабочих, четверо из них скончались на месте, четверо получили лёгкие травмы. Президент Шавкат Мирзиёев создал правительственную комиссию для расследования причин ЧП.

Энергетическая инфраструктура Киевской области повреждена при ночных взрывах
Энергетическая инфраструктура Киевской области повреждена при ночных взрывах

Ранее сообщалось, что в небе над Орлом произошла серия взрывов — по предварительным данным, не менее десяти. Как сообщили местные жители воздушная тревога продолжалась около получаса, а сила взрывов в северной и центральной частях города была настолько велика, что у некоторых жителей чуть не вылетели окна.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Узбекистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar