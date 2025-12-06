Быть радиоактивному снегу? Эксперт оценил риск катастрофы в Чернобыле из-за бреши в саркофаге

Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что новый саркофаг Чернобыльской АЭС утратил часть защитных функций, но риск масштабного повторения катастрофы 1986 года остаётся низким. Его комментарий опубликовало издание «ВФокусе Mail».

«Если там появились какие-то щели, то в них попадает снег, дождь, затем это всё размывается и растекается по окрестностям, попадая в воду — Днепр, Припять, что в конечном итоге приведёт радиоактивные частицы в Чёрное море», — пояснил Никулин.

Он добавил, что для восстановления саркофага будут использовать свинец, и отметил, что станция будет сохранять опасность ещё сотни лет из-за долгоживущих изотопов. А вот в случае удара по станции могут быть повторные заражения в радиусе десятков километров. В случае «очень мощной» атаки всё может подняться в атмосферу, повторив сценарий 1986 года, считает эксперт. В зону поражения при таком развитии событий попадут Украина, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Турция и другие европейские государства, а также территория России.

«Поэтому всё зависит от того, какие ветра могут быть в это время. В атмосфере радиоактивные частицы будут находиться, пока не выпадут вместе с дождями, снегом. Почти 40 лет назад такое облако дошло даже до Гренландии, США. Однако я думаю, что такого взрыва, конечно, уже не будет, но опасность существует», — заключил он.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый защитный саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. Там уточнили, что несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений.