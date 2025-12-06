Начальник колонии в Петербурге придумал систему поборов с заключённых и попался

Начальник исправительной колонии №4 в Санкт-Петербурге Павел Михайлов помещён под домашний арест по обвинению в создании организованной группы для получения взяток от осужденных. Постановление вынес Октябрьский районный суд города.

По данным следствия, Михайлов и другие сотрудники ИК-4 вовлекли в преступную схему авторитетных заключённых. Те, в свою очередь, должны были выявлять среди сокамерников желающих за деньги пользоваться мобильниками, нарушать режим, получать запрещённые продукты или длительные свидания. Размер фиксированного «ежемесячного взноса» составлял 5000 рублей с человека. Взятки переводились на банковские карты, обналичивались и передавались организаторам. Общая сумма полученных средств, по данным следствия, превышает 443 тысячи рублей.

Михайлову предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Суд запретил ему пользоваться интернетом и средствами связи, кроме экстренных вызовов, и общаться с другими фигурантами дела. Под домашним арестом он пробудет до 4 февраля 2026 года.

