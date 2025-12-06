Должна «подпрыгивать»: Как выбрать хорошую красную икру

Качественная красная икра настолько упругая, что может «подпрыгивать» при падении. Главный признак назвала доцент РУДН Регина Гурина.

«Качественные икринки упругие и подпрыгнут. Если они размазались — продукт некачественный», — пояснила Гурина в беседе с ТАСC.

Другим простым тестом является кипяток: настоящая икра должна побелеть, но не окрашивать воду. Если жидкость помутнела или окрасилась — в продукте есть красители.

Эксперт добавила, что хорошая икра легко лопается, не липнет к зубам и не имеет горечи. Слишком низкая цена — почти стопроцентный признак подделки.

По данным аналитиков, продажи красной икры в России за первые девять месяцев 2025 года упали почти вдвое в натуральном выражении. Эксперты связывают это с сокращением спроса и покупательской способности. При этом к новогоднему сезону возможен рост оптовых цен, что сделает выбор качественного продукта ещё более важным для потребителей.