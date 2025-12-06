Путин в Индии
6 декабря, 12:25

Должна «подпрыгивать»: Как выбрать хорошую красную икру

Россиянам объяснили, как выбрать красную икру

Качественная красная икра настолько упругая, что может «подпрыгивать» при падении. Главный признак назвала доцент РУДН Регина Гурина.

«Качественные икринки упругие и подпрыгнут. Если они размазались — продукт некачественный», — пояснила Гурина в беседе с ТАСC.

Другим простым тестом является кипяток: настоящая икра должна побелеть, но не окрашивать воду. Если жидкость помутнела или окрасилась — в продукте есть красители.

Эксперт добавила, что хорошая икра легко лопается, не липнет к зубам и не имеет горечи. Слишком низкая цена — почти стопроцентный признак подделки.

По данным аналитиков, продажи красной икры в России за первые девять месяцев 2025 года упали почти вдвое в натуральном выражении. Эксперты связывают это с сокращением спроса и покупательской способности. При этом к новогоднему сезону возможен рост оптовых цен, что сделает выбор качественного продукта ещё более важным для потребителей.

    avatar