«Человеку 75 лет»: Сын Щербакова подтвердил, что актёру потребовалась медпомощь. Но есть нюанс

Информация о госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова с травмой глаза не соответствует действительности. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил его сын Василий. Однако наследник актёра подчеркнул, что его отец действительно посещал офтальмолога несколько дней назад, но никаких серьёзных проблем выявлено не было и даже лечения не назначили.

«Он был у офтальмолога дня три назад. Ну, знаете, человеку 75 лет. Можно иногда сходить к врачу. Что дальше раздули из этого я не знаю. Ему даже ничего не прописали», — отметил Василий Щербаков, назвав распространяющиеся слухи «ерундой».

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Щербаков якобы был вынужден обратиться за срочной медицинской помощью со страшными болями после травмы глаза. По данным Mash, в глаз артиста попало инородное тело.