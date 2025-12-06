Путин в Индии
Актёр Борис Щербаков попал в больницу со страшными болями – причину достали из глаза

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Известный актёр Борис Щербаков был вынужден обратиться за срочной медицинской помощью со страшными болями после травмы глаза. Об этом сообщает Mash со ссылкой на самого артиста.

В начале декабря 75-летний Щербаков пришёл на приём к врачам с жалобами на боль и помутнение зрения, сообщив, что в глаз попало инородное тело. Обследование подтвердило, что в глазу застрял осколок, который медики оперативно извлекли. После процедуры актёра отпустили домой, назначив дальнейшее наблюдение у офтальмолога.

В беседе с журналистами Борис Щербаков подтвердил факт обращения к врачам, отметив, что сейчас чувствует себя хорошо. Однако артист не рассказал, как именно он получил эту травму.

Летом Борису Щербакову экстренно заменили тазобедренный сустав на протез. Видимо, актёр с большим трудом переносит все эти больницы, поскольку он решил отказаться от лечения в стационаре и сразу же уехал домой. Потом он какое-то время ходил на костылях.

