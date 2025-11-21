Петербурженка вонзила нож в глаз своему сожителю во время бытовой ссоры

В Петербурге женщина во время бытовой ссоры вонзила нож в глаз своему сожителю. Об инциденте, произошедшем 20 ноября в квартире на Среднерогатской улице, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.

Мужчине, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось избежать самых тяжёлых последствий ранения. В настоящее время пострадавший продолжает лечение.

Женщина была задержана, и сейчас решается вопрос об избрании для неё меры пресечения. Следственный комитет по Московскому району Санкт-Петербурга возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи проводят все необходимые мероприятия, выясняя детали и мотивы произошедшего.

