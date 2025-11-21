Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

21 ноября, 08:45

Подозрительного мужчину с ножом, который преследовал детей, задержали в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Житель Полюстрово в Санкт-Петербурге был задержан полицией после того, как его заподозрили в преследовании детей с ножом. Как передаёт Telegram-канал «Mash на Мойке», подозрительный мужчина, предположительно, представлял угрозу для несовершеннолетних в течение нескольких дней.

Мужчина несколько дней преследовал детей с ножом. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Местные жители подняли тревогу, распространяя информацию в соцсетях. Они сообщали о преследовании мальчика предполагаемым преступником, который также проник в школу, пытаясь навредить ребёнку. Администрация школы незамедлительно организовала инструктаж по безопасности для учеников.

Задержанный в полицейском участке. Фото © Telegram / «Mash на Мойке»

Благодаря оперативной работе правоохранительных органов, использовавших записи с камер и фотографии очевидцев, подозреваемый был задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.

Блогер-педофил месяцами заманивал и насиловал девочек в Москве. СК ищет новых жертв
Ранее в Подмосковье задержали 46-летнего мужчину, которого следствие подозревают в серийных похищениях женщин, работавших нянями. По версии правоохранителей, преступник удерживал жертв в своём доме в Богородском городском округе, где насиловал их и заставлял принимать наркотики. На его счету — минимум две жертвы. Однако в убийстве девушек мужчина не признаётся.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

