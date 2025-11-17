Блогер-педофил месяцами заманивал и насиловал девочек в Москве. СК ищет новых жертв

В Москве расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который подозревается в домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Сейчас известно о двух пострадавших, но есть подозрения, что жертв педофила могло быть больше. Следователи просят граждан сообщить информацию, если лицо подозреваемого им знакомо.

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина начал переписку с 11-летней девочке в Сети, он вынудил её прислать ему свои голые фотографии, а также отправлял в ответ порноролики. Злоумышленник уговорил девочку на встречу, где совершил с ней действия интимного характера. В октябре 2025 года обвиняемый таким же образом поступил с 13-летней школьницей.

Педофил мнит себя блогером и «радует» подписчиков роликам, каждый из которых начинается со слов «слава роду нашему». В своих странных видео он рассказывает «братьям и сёстрам» о язычестве.

«Обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Если вы обладаете какой-либо информацией о преступлениях, совершенных указанным лицом, просим сообщить в Люблинский МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК России по г. Москве по телефону: 8 (495) 358-62-38 или по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 66», — уточнили в столичном СК.

Обвиняемому вменяются ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст.135 УК РФ (развратные действия). Сейчас педофил арестован.

Ранее также сообщалось, что полиция Уфы задержала 19-летнего студента из Москвы. Он подозревается в половом контакте с семиклассницей. По предварительным данным, инцидент произошёл в квартире обвиняемого в Октябрьском районе башкирской столицы.