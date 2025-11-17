Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 13:49

Блогер-педофил месяцами заманивал и насиловал девочек в Москве. СК ищет новых жертв

В Москве педофил арестован за изнасилование двух школьниц, жертв может быть больше

Подозреваемый. Обложка © Telegram / Столичный СК

Подозреваемый. Обложка © Telegram / Столичный СК

В Москве расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который подозревается в домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Сейчас известно о двух пострадавших, но есть подозрения, что жертв педофила могло быть больше. Следователи просят граждан сообщить информацию, если лицо подозреваемого им знакомо.

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина начал переписку с 11-летней девочке в Сети, он вынудил её прислать ему свои голые фотографии, а также отправлял в ответ порноролики. Злоумышленник уговорил девочку на встречу, где совершил с ней действия интимного характера. В октябре 2025 года обвиняемый таким же образом поступил с 13-летней школьницей.

Педофил мнит себя блогером и «радует» подписчиков роликам, каждый из которых начинается со слов «слава роду нашему». В своих странных видео он рассказывает «братьям и сёстрам» о язычестве.

«Обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Если вы обладаете какой-либо информацией о преступлениях, совершенных указанным лицом, просим сообщить в Люблинский МРСО  СУ по ЮВАО ГСУ СК России по г. Москве по телефону: 8 (495) 358-62-38 или по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 66», — уточнили в столичном СК.

Обвиняемому вменяются ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 134  УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст.135 УК РФ (развратные действия). Сейчас педофил арестован.

Педофил из Нижнего Тагила, убивший школьницу, обжаловал пожизненный приговор
Педофил из Нижнего Тагила, убивший школьницу, обжаловал пожизненный приговор

Ранее также сообщалось, что полиция Уфы задержала 19-летнего студента из Москвы. Он подозревается в половом контакте с семиклассницей. По предварительным данным, инцидент произошёл в квартире обвиняемого в Октябрьском районе башкирской столицы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar