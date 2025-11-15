Педофил из Нижнего Тагила, убивший школьницу, обжаловал пожизненный приговор

Адвокаты Владимира Александрова, приговорённого Свердловским областным судом к пожизненному заключению за жестокое убийство и изнасилование 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, подали апелляционную жалобу. Согласно данным судебной картотеки, жалоба была зарегистрирована 14 ноября и направлена на пересмотр судебного акта, который ещё не вступил в законную силу.

«Апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: адвокат. Регистрация жалобы 14 ноября», – говорится в базе дела.

30 октября Свердловский областной суд вынес окончательный вердикт по этому резонансному уголовному делу, назначив 40-летнему Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Одновременно суд удовлетворил гражданский иск отца погибшей девочки, обязав осуждённого выплатить 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Преступление, потрясшее весь город, было совершено в конце августа 2024 года. Девочка отправилась на прогулку и не вернулась домой. В её поисках участвовали более 140 сотрудников правоохранительных органов и волонтёров. Через четыре дня тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале общежития. Подозреваемым в совершении преступления стал ранее судимый 40-летний местный житель, оказавшийся соседом погибшей.

Следствие также установило, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка в своей комнате, после чего задушил её и спрятал тело в подвале, накрыв его дверью. Преступник попытался скрыться от правосудия, но был задержан в одном из московских аэропортов. Для отца девочки эта трагедия стала второй за месяц — недавно супруга умерла от рака.