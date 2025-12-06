«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic
Российская компания «Газпром экспорт» инициировала судебный иск против германского оператора газопроводов. Иск подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к компании Lubmin-Brandov Gastransport (LBTG), дочерней структуре энергетического концерна Uniper.
LBTG владеет 20% в газопроводе OPAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока» и соединяет его с европейской газотранспортной системой. Детали иска не раскрываются, но он стал очередным эпизодом в затяжном конфликте между «Газпромом» и Uniper. Ранее в этом году немецкий концерн расторг долгосрочные контракты с российским поставщиком и сам подал на него арбитражный иск на 11,6 миллиарда евро, обвинив в убытках из-за недопоставок газа.
Техническую эксплуатацию спорного газопровода OPAL осуществляет компания GASCADE, которая до национализации немецкими властями называлась Gazprom Germania и принадлежала российскому концерну.
Ранее «Газпром» проинфоромировал о том, что Европа в ноябре осущетсвила рекордные по объёму отбора газа из подземных хранилищ. По состоянию на 26 ноября запасы активного газа в европейских ПХГ составили 78,1 млрд куб. м. Этот показатель на 10,6 млрд куб. м ниже уровня прошлого года.
