«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper

LBTG владеет 20% в газопроводе OPAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока» и соединяет его с европейской газотранспортной системой. Детали иска не раскрываются, но он стал очередным эпизодом в затяжном конфликте между «Газпромом» и Uniper. Ранее в этом году немецкий концерн расторг долгосрочные контракты с российским поставщиком и сам подал на него арбитражный иск на 11,6 миллиарда евро, обвинив в убытках из-за недопоставок газа.