19 магнитов от конструктора чуть не убили двухлетнего мальчика из Югры

В Центр охраны материнства и детства поступил двухлетний мальчик, который чудом избежал смерти из-за проглоченных 19 магнитов от детского конструктора. О тревожном инциденте рассказал директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры Роман Паськов.

Ребёнок проглотил 19 магнитов из детского конструктора. Фото © Telegram / Роман Паськов

Малыш, которому 2 года и 7 месяцев, был доставлен в больницу с высокой температурой и сильными болями в животе. Как выяснилось, за несколько дней до этого он играл с магнитным конструктором и случайно проглотил сразу несколько его элементов.

Медики предупреждают, что такие случаи являются одними из самых опасных в детской хирургии. Магниты, притягиваясь друг к другу через стенки кишечника, вызывают сдавление тканей, что может привести к перфорации (образованию отверстий) и развитию тяжелейшего воспалительного процесса.

«Так и произошло. Во время экстренной операции в толстой кишке были обнаружены 19 магнитов и двойная перфорация», — рассказал Паськов.

Инородные тела немедленно удалили, а повреждённые участки кишечника ушили. После сложного вмешательства ребёнок провёл шесть суток в реанимации, где получал интенсивную терапию, питание через вену, антибиотики и обезболивающие препараты. Сейчас состояние мальчика стабильно, и он продолжает лечение в хирургическом отделении. Его восстановление идёт по плану.

«Эта ситуация — ещё одно напоминание, насколько опасными могут быть магниты и мелкие детали в детских игрушках», — предупредил директор Департамента здравоохранения.

Ранее Life.ru писал, что в Москве врачи спасли школьницу с множеством паразитарных кист в печени. Находку сделали во время обычного планового обследования — никаких ярко выраженных симптомов у ребёнка не было. После диагностики школьницу сразу направили на операцию.