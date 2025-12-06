Отец Вани Дмитриенко душевно рассказал о детстве и характере певца

Отец популярного артиста Вани Дмитриенко рассказал о детстве и становлении сына. Он поведал, как уже с трёх лет будущая звезда проявляла невероятную самостоятельность.

Виктор Дмитриенко, бывший гитарист, отметил, что Ваня с детства посвящал себя творчеству в театре «Этти Дети», где осваивал сцену, вокал и танцы. Успех пришёл к нему исключительно благодаря трудолюбию.

«Иногда он не понимает, не осознаёт, что можно где-то быть вторым. Это значит, не его, а он идёт туда, где он первый», — описывает характер сына Виктор Дмитриенко в интервью NGS24.ru.

Отец признался, что гордится сыном, которого называет человеком с «большим, хорошим стержнем» и чистейшим сердцем. Несмотря на развод родителей, они сохранили тёплые отношения и поддерживают артиста.

Ранее Ваня Дмитриенко посетил Институт кино и телевидения, где он учится на третьем курсе режиссуры, и выступил с сольным номером. На фестивале, посвящённом Всемирному дню телевидения, он исполнил свою песню «Шёлк». Представитель вуза с юмором отметил, что для организации выступления пришлось ненадолго отвлечь самого загруженного пересдачами студента, чтобы устроить этот сюрприз.