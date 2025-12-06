Путин в Индии
6 декабря, 13:09

Зеленский полетит в Лондон после доклада Умерова о переговорах в США

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский намерен отправиться в Лондон 8 декабря, после того как пообщается с главой украинской делегации, секретарём СНБО Рустемом Умеровым, который должен отчитаться о переговорах в США. Как рассказал журналистам Владимир Зеленский, поездка в Британию тоже будет связана с вопросами мирного урегулирования конфликта на Украине.

«В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник. Я ещё жду, когда поговорю с Соединёнными Штатами, с нашей командой, которые там, в Соединённых Штатах. И если всё активно, будем в Лондоне», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что переговоры между представителями США и Украины, прошедшие 4–5 декабря во Флориде, не привели к существенному прогрессу в мирном урегулировании. При этом Госдепартамент отметил «конструктивный характер дискуссий». Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с украинской стороны — секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

