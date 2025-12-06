Работник погиб при взрыве во время утилизации судна на Камчатке

На Камчатке произошёл несчастный случай на производстве, в результате которого один человек погиб, а второй получил травмы. Всё случилось 6 декабря во время работ по утилизации судна на территории между бухтами Солёное озеро и Щитовая, рассказали в транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, в ходе работ произошёл разрыв пневматического ролл-мешка, на котором стояло судно. Отлетевшие детали конструкции попали в находившихся рядом работников. Один из них скончался на месте от полученных травм, второго доставили в больницу.

Камчатская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Также ведомство будет следить за ходом доследственной проверки, которую проводит Восточное межрегиональное следственное управление СК России.

