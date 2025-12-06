Семья из Казахстана обдурила казино в Сиднее на $1,2 млн

В Сиднее пара из Казахстана выиграла в казино 1,18 миллиона австралийских долларов, прибегнув к помощи скрытой камеры и наушников. Об этом пишет The Guardian. В ближайшие месяцы начнётся суд над нарушителями.

«Пара общалась с помощью глубоко вмонтированных наушников, через которые получала инструкции делать ставки в различных карточных играх и в конечном итоге обманывать казино», — рассказали в полиции.

36-летняя женщины и её 44-летний супруг заранее разработали план, как одурачить казино. Миниатюрную камеру они спрятали в нашивке в виде Микки Мауса на футболке, чтобы незаметно снимать игральные столы. Бдительные сотрудники заведения всё же заметили махинации, после чего пару задержали. При обыске в их квартире найдены реквизиты для азартных игр и ювелирные украшения на сумму в 2000 евро.

