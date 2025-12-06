Отражена воздушная атака ВСУ на три приграничных региона России

Расчёты противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство России. Данные о результатах работы ПВО были опубликованы Министерством обороны РФ.

Перехваты осуществлялись в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени над территориями трёх приграничных регионов. Наибольшее количество целей — 6 БПЛА — было нейтрализовано в небе над Брянской областью. Ещё 3 беспилотника сбиты над Курской областью и 2 над Белгородской областью. Все уничтоженные аппараты относятся к классу беспилотников самолётного типа.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские беспилотники нанесли удары по Каменке-Днепровской и Васильевке в Запорожской области. Местные жители слышали восемь взрывов, один из которых повредил газопровод. Один мужчина был ранен, его доставили в больницу.