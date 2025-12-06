Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:02

Илон Маск требует ликвидировать Евросоюз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск выступил с радикальным заявлением о необходимости упразднения Европейского союза. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — написал Маск.

Он также задался вопросом, от чего именно США защищают Европу, а в другом сообщении добавил, что бюрократия ЕС «медленно до смерти душит Европу».

Илон Маск увидел в роботах Tesla потенциал для борьбы с бедностью
Илон Маск увидел в роботах Tesla потенциал для борьбы с бедностью

А ранее сообщалось американский бизнесмен Илон Маск предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может занимать Белый дом два срока подряд после возможного второго президентского срока Дональда Трампа. Он считает, что страна вступает в «великий период на 12 лет».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЕС
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar