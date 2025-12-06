Илон Маск требует ликвидировать Евросоюз

Американский предприниматель Илон Маск выступил с радикальным заявлением о необходимости упразднения Европейского союза. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — написал Маск.

Он также задался вопросом, от чего именно США защищают Европу, а в другом сообщении добавил, что бюрократия ЕС «медленно до смерти душит Европу».

А ранее сообщалось американский бизнесмен Илон Маск предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может занимать Белый дом два срока подряд после возможного второго президентского срока Дональда Трампа. Он считает, что страна вступает в «великий период на 12 лет».