Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:59

Медведев поддержал призыв Маска к ликвидации ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Российский политик прокомментировал соответствующую публикацию предпринимателя в соцсети X.

Маск высказал мнение, что ЕС должен быть расформирован, чтобы страны-члены смогли вернуть себе полный суверенитет. Медведев в ответ на это написал в комментарии краткое «Именно».

Маск считает, что Вэнс будет следующим президентом США
Маск считает, что Вэнс будет следующим президентом США

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск считает, что бюрократическая система ЕС «медленно, но верно душит Европу». По его мнению, ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar