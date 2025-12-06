Медведев поддержал призыв Маска к ликвидации ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Российский политик прокомментировал соответствующую публикацию предпринимателя в соцсети X.

Маск высказал мнение, что ЕС должен быть расформирован, чтобы страны-члены смогли вернуть себе полный суверенитет. Медведев в ответ на это написал в комментарии краткое «Именно».

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск считает, что бюрократическая система ЕС «медленно, но верно душит Европу». По его мнению, ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.