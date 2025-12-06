«Тревожность», ИИ и «окак» стали у россиян главными словами 2025 года

Словом 2025 года по результатам масштабного народного голосования стала «тревожность». Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе импринт «Лингва». Термин назвали отражением фонового эмоционального состояния общества, его реакции на скорость перемен и неопределённость.

В других ключевых категориях также определились победители. В гуманитарной сфере лидером стало «ИИ» (искусственный интеллект) — как технологический и культурный феномен, переосмысливающий место человека в мире. В техносфере победил «промпт» — термин, означающий инструкцию для нейросети, который превратился из узкого жаргона в необходимый повседневный навык. Словом года в сленге признано междометие «окак», родившееся из мема с котом и обозначающее крайнюю степень удивления.

«В топ-10 также вошли: «Бомбардиро крокодило», «Брейнрот», «НПС», «Пикми», «Свага», «Сигма», «Сияй», «Слоняра», «Токсик», — говорится в сообщении.

Ранее лингвисты портала «Грамота.ру» представили собственный шорт-лист из 12 слов-претендентов на звание главного слова года, куда вошли «ред-флаг», «выгорание», «проявленность», «сигма» и «пупупу». Эксперты отметили, что в финальный список, отобранный из 500 вариантов по частоте употребления, попали слова, отражающие ключевые тренды: влияние искусственного интеллекта, распространение лексики из популярной психологии и появление новых социальных типов.