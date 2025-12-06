«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московских клубов «Спартак» и «Динамо» завершили матч 18-го тура Российской премьер-лиги с ничейным счётом 1:1. Игра состоялась на стадионе «Лукойл-Арена».

Автогол защитника «Динамо» Максима Осипенко на 19-й минуте вывел «Спартак» вперёд, но на 61-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. Два мяча «Динамо», забитые Константином Тюкавиным и Николасом Маричалем, были отменены из-за положения вне игры. Команды вышли под руководством и. о. тренеров — Вадима Романова и Ролана Гусева.

Ранее сообщалось, что в 17-м туре Российской Премьер-лиги футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1. Матч, проходивший в Грозном, начался с гола гостей от Муми Нгамалё на 26-й минуте первого тайма. Во втором тайме Георгий Мелкадзе сравнял счёт на 47-й минуте, а Усман Ндонг с пенальти на 84-й минуте принёс хозяевам победу.