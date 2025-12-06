Зеленский провёл телефонные переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский провёл закрытый телефонный разговор со спецпосланником Штатов Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В беседе также участвовали находящиеся в США секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Анатолий Гнатов.

Как заявил лидер киевского режима, переговоры были предметными и конструктивными. Были обсуждены ключевые шаги, которые, по мнению сторон, могут гарантировать прекращение боевых действий, предотвратить потенциальное новое вторжение России и невыполнение ею будущих обещаний.

Зеленский сообщил, что стороны договорились о новых раундах переговоров. Пока же Умеров и Гнатов возвращаются на Украину для детального отчёта, поскольку, по словам экс-юмориста, не все вопросы можно проработать по телефону — требуется углублённая работа команд над конкретными идеями и предложениями.

Ранее сообщалось, что переговоры между представителями США и Украины, прошедшие 4–5 декабря во Флориде, не привели к существенному прогрессу в мирном урегулировании. Ведомство также указало на «продуктивный характер переговоров». С американской стороны во встрече участвовали специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с украинской — секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов.