Министерство иностранных дел России заявило, что экономика стран Европейского союза потеряла до 1,6 триллиона евро в период с 2022 по 2025 год из-за антироссийских санкций. Соответствующее заявление сделано по итогам заседания Генассамблеи ООН.

В МИД отметили, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает рост, в то время как односторонние принудительные меры наносят ущерб их инициаторам. В ведомстве также подчеркнули, что санкции являются инструментом неоколониальной политики Запада, направленной на сдерживание развития стран Мирового большинства.

Ранее Life.ru писал, что европейская экономика потеряла до 1,6 триллиона евро в период с 2022 по 2025 год из-за антироссийских санкций, которые Москва считает «рудиментом колониального мышления». Дипломат процитировал президента РФ Владимира Путина, отметившего, что «ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением». Кроме того, он предупредил, что экспроприация суверенных активов центральных банков подрывает правовые основы международной финансовой системы.