Регион
6 декабря, 18:15

В Госдуму внесли проект о полномочиях по увековечению памяти жертв геноцида в ВОВ

В Государственную Думу внесён законопроект, наделяющий субъекты РФ правом самостоятельно решать вопросы увековечения памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Инициатором документа выступило Законодательное собрание Запорожской области.

Согласно пояснительной записке, проект предполагает внесение соответствующего дополнения в Федеральный закон № 414-ФЗ. Это позволит региональным властям напрямую, без отдельного согласования с федеральным центром, заниматься вопросами мемориализации жертв нацистских преступлений, признанных геноцидом.

Данная инициатива расширяет возможности регионов по сохранению исторической памяти на местном уровне и актуализирует тему признания и осуждения преступлений против мирного населения в 1941–1945 годах.

