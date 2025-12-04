Госдума отклонила законопроект КПРФ о новом Трудовом кодексе

Госдума отклонила масштабный законопроект о новом Трудовом кодексе, внесённый фракцией КПРФ. Инициатива не получила необходимой поддержки на пленарном заседании 3 декабря, передаёт «Коммерсантъ».

Коммунисты предлагали радикальные изменения: сокращение рабочего дня до 6 часов, снижение пенсионного возраста до 55/60 лет, МРОТ в 40 тысяч рублей и возвращение выходного дня 7 ноября. По мнению авторов, это искоренило бы бедность и усилило защиту работников.

Однако законопроект столкнулся с критикой. Правительство и профильный комитет Госдумы отметили отсутствие убедительных расчётов и научного обоснования для такой реформы. В итоге за документ проголосовали только 77 депутатов, и он не был принят.

А ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что разница между страховой пенсией по старости и социальной уже достигает 10 тыс. рублей и продолжит расти. Она посоветовала самозанятым добровольно вступать в Социальный фонд РФ в связи с тем, что показатель стажа не изменится. В 2026 году страховые пенсии для 38 млн человек проиндексируют с 1 января на 7,6%.