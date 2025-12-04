В Госдуме анонсировали повышение пенсионного коэффициента с 1 января

А ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что разница между страховой пенсией по старости и социальной уже достигает 10 тыс. рублей и продолжит расти. Она посоветовала самозанятым добровольно вступать в Социальный фонд РФ в связи с тем, что показатель стажа не изменится. В 2026 году страховые пенсии для 38 млн человек проиндексируют с 1 января на 7,6%.