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Опубликовано 4 декабря 2025, 07:47

В Госдуме анонсировали повышение пенсионного коэффициента с 1 января

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит примерно 157 рублей. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Алексей Говырин.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — отметил парламентарий.

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А ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что разница между страховой пенсией по старости и социальной уже достигает 10 тыс. рублей и продолжит расти. Она посоветовала самозанятым добровольно вступать в Социальный фонд РФ в связи с тем, что показатель стажа не изменится. В 2026 году страховые пенсии для 38 млн человек проиндексируют с 1 января на 7,6%.

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