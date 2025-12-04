В Госдуме анонсировали повышение пенсионного коэффициента с 1 января
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С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит примерно 157 рублей. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Алексей Говырин.
«Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — отметил парламентарий.
А ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что разница между страховой пенсией по старости и социальной уже достигает 10 тыс. рублей и продолжит расти. Она посоветовала самозанятым добровольно вступать в Социальный фонд РФ в связи с тем, что показатель стажа не изменится. В 2026 году страховые пенсии для 38 млн человек проиндексируют с 1 января на 7,6%.
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