Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 04:03

В Госдуму внесут проект о 13-й пенсии к новогодним праздникам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуме вновь предложили выплачивать 13-й пенсию всем российским пенсионерам перед новогодними праздниками. Проект поправок к закону о страховых пенсиях планируется зарегистрировать 4 декабря, сообщает РИА «Новости».

Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В пояснительной записке указано, что доплата не может быть меньше 1,5 прожиточного минимума пенсионера на очередной год. На 2025-й этот показатель оценивается приблизительно в 22,8 тыс. рублей. Депутаты предлагают перечислять деньги в конце декабря, чтобы граждане старшего возраста имели дополнительный финансовый резерв на период зимних праздников.

Минфин хочет ограничить вывод денег из программы долгосрочных сбережений для части россиян
Минфин хочет ограничить вывод денег из программы долгосрочных сбережений для части россиян

Ранее в Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для всех пенсионеров. Вице-спикер ГД Борис Чернышов просит рассмотреть выплату в 5000 рублей всем получателям пенсий по старости. Однако член Комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб отметила, что предложение поступило слишком поздно для реализации в этом году. По её словам, пенсионеры и сейчас часто получают поддержку на региональном уровне или от бывших работодателей. Но единой федеральной «новогодней» выплаты для всех пенсионеров России пока нет.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Госдума
  • Пенсии
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar