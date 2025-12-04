В Госдуму внесут проект о 13-й пенсии к новогодним праздникам

Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В пояснительной записке указано, что доплата не может быть меньше 1,5 прожиточного минимума пенсионера на очередной год. На 2025-й этот показатель оценивается приблизительно в 22,8 тыс. рублей. Депутаты предлагают перечислять деньги в конце декабря, чтобы граждане старшего возраста имели дополнительный финансовый резерв на период зимних праздников.

Ранее в Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для всех пенсионеров. Вице-спикер ГД Борис Чернышов просит рассмотреть выплату в 5000 рублей всем получателям пенсий по старости. Однако член Комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб отметила, что предложение поступило слишком поздно для реализации в этом году. По её словам, пенсионеры и сейчас часто получают поддержку на региональном уровне или от бывших работодателей. Но единой федеральной «новогодней» выплаты для всех пенсионеров России пока нет.