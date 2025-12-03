Плёнки Миндича
3 декабря, 15:14

Минфин хочет ограничить вывод денег из программы долгосрочных сбережений для части россиян

Минфин допустил корректировку правил долгосрочных сбережений для пенсионеров

Обложка © Life.ru

Минфин допускает точечные изменения в программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ «Россия зовёт!». По его словам, ведомство изучает случаи, когда граждане — прежде всего пенсионеры и предпенсионеры — пользуются расширенными правами и досрочно снимают средства.

Чебесков подчеркнул, что программа создавалась как инструмент накопления «длинных» денег, а не как способ мгновенной монетизации господдержки. Поэтому Минфин рассматривает вариант вводить ограничения именно на вывод части средств, сформированных за счёт государственного софинансирования.

«Мы аккуратно на это смотрим. Возможно, понадобятся точечные изменения, чтобы часть софинансирования обналичивать было нельзя», — отметил замглавы Минфина.

Он добавил, что гибкие условия для пенсионеров остаются, но баланс между правами участников и целями программы требует корректировок.

Справка: что такое ПДС

Программа долгосрочных сбережений запущена в 2024 году как новый механизм накоплений с участием государства. Граждане вносят средства самостоятельно, а государство добавляет софинансирование — до 36 тыс. рублей в год. Деньги должны формировать долгосрочный капитал, который можно использовать спустя несколько лет или к пенсии.

Для пенсионеров и предпенсионеров правила сделали мягче: им разрешено снимать средства раньше. Однако именно это привело к обсуждению возможных злоупотреблений — некоторые участники быстро выводят сумму вместе с господдержкой. Минфин считает, что такие случаи противоречат изначальной логике программы, поэтому механизм может быть донастроен.

    avatar