6 декабря, 18:13

ЕС потратил на российский газ намного больше, чем на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау утверждает, что европейские страны в период с 2022 по 2024 год направили России больше денег за поставки газа, чем выделили помощи Украине. Соответствующее заявление он сделал в ответ на комментарий военного аналитика в социальной сети X.

«Вы (Раштон. — Прим. Life.ru) находитесь на Украине… Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России [чтобы заплатить за энергию] с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — написал Ландау.

ЕС принял предварительное решение о поэтапном отказе от импорта российского газа
ЕС принял предварительное решение о поэтапном отказе от импорта российского газа

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза предварительно договорились о полном отказе от российского трубопроводного газа к осени 2027 года и от сжиженного природного газа (СПГ) — к концу 2026 года. Такой шаг вынудит Европу закупать энергоресурсы преимущественно у США, что приведёт к значительному росту цен.

Анастасия Никонорова
