Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили на $10 млн

В результате крупного пожара в пражском районе Страшнице были полностью уничтожены несколько ретроавтомобилей на общую сумму около 10 миллионов долларов. Об этом заявил представитель городской пожарной службы Войтех Ротшедл, его слова приводит издание Idnes.

По его данным, возгорание произошло ночью в здании шиномонтажного автосервиса, где хранились редкие автомобили. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, но спасателям удалось локализовать его в течение часа. Причины происхождения огня в настоящее время устанавливаются.