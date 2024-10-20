45-летний Mercury Marquis сгорел на глазах у владельца в центре Москвы

Редкий Mercury Marquis загорелся в районе Смоленской площади около 40 минут назад. К месту быстро приехали экстренные службы, которые потушили ретро-мобиль. Водитель успел эвакуироваться, пишет SHOT .

Ранее в Гулькевичском районе Кубани произошла страшная авария. В результате ДТП в машине заживо сгорели три девушки. После столкновения авто перевернулось, а затем появилось пламя. Погибшим было по 24, 22 и 17 лет.