Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 11:39

45-летний Mercury Marquis сгорел на глазах у владельца в центре Москвы

В Москве сгорел 45-летний американский автомобиль Mercury Marquis

Редкий Mercury Marquis загорелся в районе Смоленской площади около 40 минут назад. К месту быстро приехали экстренные службы, которые потушили ретро-мобиль. Водитель успел эвакуироваться, пишет SHOT.

В Москве сгорел раритетный автомобиль. Видео © Telegram / SHOT

Как нам стало известно, владельцем автомобиля является ООО «Упаковочаная компания», пробег 45-летнего автомобиля — около 1 миллиона километров.

В центре Москвы сгорело авто. Фото © Telegram / SHOT

В центре Москвы сгорело авто. Фото © Telegram / SHOT

Юный пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Подмосковье
Юный пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Подмосковье

Ранее в Гулькевичском районе Кубани произошла страшная авария. В результате ДТП в машине заживо сгорели три девушки. После столкновения авто перевернулось, а затем появилось пламя. Погибшим было по 24, 22 и 17 лет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров