45-летний Mercury Marquis сгорел на глазах у владельца в центре Москвы
В Москве сгорел 45-летний американский автомобиль Mercury Marquis
Редкий Mercury Marquis загорелся в районе Смоленской площади около 40 минут назад. К месту быстро приехали экстренные службы, которые потушили ретро-мобиль. Водитель успел эвакуироваться, пишет SHOT.
В Москве сгорел раритетный автомобиль. Видео © Telegram / SHOT
Как нам стало известно, владельцем автомобиля является ООО «Упаковочаная компания», пробег 45-летнего автомобиля — около 1 миллиона километров.
В центре Москвы сгорело авто. Фото © Telegram / SHOT
Ранее в Гулькевичском районе Кубани произошла страшная авария. В результате ДТП в машине заживо сгорели три девушки. После столкновения авто перевернулось, а затем появилось пламя. Погибшим было по 24, 22 и 17 лет.
Telegram / SHOT