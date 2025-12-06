«Зенит» обыграл «Акрон» со счётом 2:0 и вышел на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал уверенную домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» в матче 18-го тура РПЛ. На «Газпром-Арене» сине-бело-голубые забили два безответных гола и продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате России.

Уже на 14-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Йонуца Неделчару. На 32-й минуте первый мяч за «Зенит» в рамках РПЛ забил бразильский полузащитник Жерсон, перешедший из «Фламенго» летом. Спустя девять минут счёт удвоил Луис Энрике. Эта победа позволила «Зениту» с 39 очками временно возглавить турнирную таблицу. «Акрон» с 21-м баллом занимает девятую позицию.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ уже 14 матчей подряд. Следующий тур команда проведёт уже после зимнего перерыва, приняв на своём поле калининградскую «Балтику».

В прошлом, 17-м туре, петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин». Матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев со счётом 1:0.