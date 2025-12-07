В челябинской «Ленте» спущенные с эскалатора тележки сбили девушку

В челябинском торговом центре «Алмаз» на покупательницу с эскалатора спустили неуправляемую кучу металлических тележек. Женщина получила травмы, сообщает издание «Челябинск сегодня». Кадры происшествия публикуются в соцсетях.

Спущенные с эскалатора тележки сбили девушку в челябинском ТЦ. Видео © VK / Чем живёшь, страна?

Инцидент произошёл 3 декабря в магазине «Лента». Сотрудник пытался спустить вниз несколько грузовых тележек, но они сорвались и врезались в посетительницу.

Пострадавшая уже написала претензию, но компенсации пока не получила. Она намерена обратиться в полицию после медицинского освидетельствования. Ни ТРК, ни магазин публично не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Брянске на детской площадке непривязанная лошадь сбила с ног маленькую девочку, что попало на видео и вызвало широкое обсуждение в соцсетях. На записи видно, как животное свободно гуляло среди горок, а затем внезапно бросилось вперёд, сбив ребёнка; находившийся рядом мальчик успел отскочить.