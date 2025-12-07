Путин в Индии
6 декабря, 21:21

Пушков заявил о попытке ЕС финансировать Киев под предлогом угрозы от России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotoscool

Евросоюз оправдывает помощь Киеву, ссылаясь на якобы существующую угрозу со стороны России. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. Он рассказал об этом в интервью сербской газете «Политика». Фрагмент беседы Пушков опубликовал в своём Telegram-канале.

«Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы», — сказал Пушков.

В пример он привёл заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе. Сенатор отметил, что французы понимают: это вымысел. Однако антироссийская истерия даёт властям Франции и других стран ЕС повод продолжать политическую, финансовую и военную поддержку Украины.

Пушков подчеркнул: Россия не собирается нападать на Европу. У Москвы нет претензий к ЕС и причин для военного конфликта.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала прекратить выделять деньги Украине. Она заявила, что власти должны вспомнить о своих гражданах и направить бюджет на развитие инфраструктуры. По её словам, нынешняя политика принесла выгоду только концерну Rheinmetall, а экономику страны загнала в упадок.

Лия Мурадьян
