В Германии призвали прекратить пичкать Киев деньгами и вспомнить о своих людях

Германия должна перестать поставлять оружие Украине, заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт. По её словам, властям наконец-то нужно вспомнить о гражданах страны и начать направлять бюджет на развитие инфраструктуры.

"Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не всё больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она на странице в Х.