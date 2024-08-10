В Германии призвали прекратить пичкать Киев деньгами и вспомнить о своих людях
Немецкий политик Вагенкнехт призвала прекратить финансировать Украину
Германия должна перестать поставлять оружие Украине, заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт. По её словам, властям наконец-то нужно вспомнить о гражданах страны и начать направлять бюджет на развитие инфраструктуры.
"Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не всё больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она на странице в Х.
Депутат подчеркнула, что политика немецких властей привела только к озолочению концерна Rheinmetall и упадку экономики.
Ранее политолог рассказал, что у Украины нет и малейшей возможности самостоятельно оплачивать свои же финансовые аппетиты. Налоги повысят, скорее всего, только в следующем году. Однако и поставки немецкого оружия не дают ВСУ предельной мощи. Life.ru не раз показывал, что происходит с "игрушкой" из Германии, если она преграждает путь ВС РФ.
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