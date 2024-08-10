Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 15:09

В Германии призвали прекратить пичкать Киев деньгами и вспомнить о своих людях

Немецкий политик Вагенкнехт призвала прекратить финансировать Украину

Германия должна перестать поставлять оружие Украине, заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт. По её словам, властям наконец-то нужно вспомнить о гражданах страны и начать направлять бюджет на развитие инфраструктуры.

"Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не всё больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она на странице в Х.

Депутат подчеркнула, что политика немецких властей привела только к озолочению концерна Rheinmetall и упадку экономики.

На Украину не впустили немецкого депутата, который предлагал отказать Киеву в поставках оружия
На Украину не впустили немецкого депутата, который предлагал отказать Киеву в поставках оружия

Ранее политолог рассказал, что у Украины нет и малейшей возможности самостоятельно оплачивать свои же финансовые аппетиты. Налоги повысят, скорее всего, только в следующем году. Однако и поставки немецкого оружия не дают ВСУ предельной мощи. Life.ru не раз показывал, что происходит с "игрушкой" из Германии, если она преграждает путь ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров