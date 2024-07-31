Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 08:29

Ставки сделаны: На Украине "с молотка" пускают госимущество

Политолог Стоякин: Киев не в силах самостоятельно оплачивать финансовые аппетиты

У Украины нет и малейшей возможности самостоятельно оплачивать свои же финансовые аппетиты. Об этом рассказал политолог Василий Стоякин в беседе с РИА "Новости".

"Налоги повысят, скорее всего, только в следующем году. Приватизация, если им удастся всё заявленное продать на аукционах, необходимых денег не принесёт", — говорит политолог.

Помимо этого, он добавил, что наладить отношения и составить договорённости с инвесторами за полгода не получится. В итоге киевскому режиму придётся вновь просить ссуду у партнёров, которые им её, вероятнее всего, одобрят. В Незалежной даже приняли решение распродавать государственное имущество. В сентябре выставят на торги киевский отель "Украина" за 1,05 миллиарда гривен, а позже "Объединённую горно-химическую компанию" за 3,9 миллиарда.

Ввиду повышающегося уровня сомнений в целесообразности спонсирования Украины со стороны Запада, главной задачей Киева становятся попытки убедить партнёров в обратном и привлечь максимум финансов.

На Украине заявили, что смогли отсрочить дефолт
На Украине заявили, что смогли отсрочить дефолт

Недавно экономист рассказывал, что в будущем Украина может столкнуться с невыгодной реструктуризацией долга, а это повлечёт за собой крайне печальные для экономики последствия — даже хуже, чем дефолт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров