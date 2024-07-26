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26 июля, 08:34

"Украину" на Майдане хотят продать за миллиард гривен

Нардеп Гетманцев: Киев приватизирует ряд объектов, включая отель "Украина"

Площадь Независимости в Киеве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ana Kulagina

Площадь Независимости в Киеве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ana Kulagina

Украина собирается приватизировать несколько крупных объектов недвижимости, включая гостиницу "Украина", которая находится на Майдане Независимости в центре Киева. Такое заявление сделал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что власти Украины хотят продать пять крупных объектов недвижимости и промышленности. В частности, 18 сентября в Киеве выставят на продажу гостиницу "Украина", начиная с 1,05 миллиарда гривен (21,7 миллиарда рублей).

Гетманцев пояснил, что Киев планирует приватизировать "Объединённую горно-химическую компанию", которая является крупнейшим производителем по добыче и обогащению титановых руд. Также в список попали ведущий производитель газобетонных изделий ООО "Аэрок", разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО "Демуринский ГОК" и "Инвестиционный союз "Лыбидь" (компания-владелец одного из крупнейших ТРЦ Киева "Ocean Plaza").

"Приватизация будет проходить онлайн на платформе "Прозорро.Продажи" — это позволит желающим контролировать процесс, и, надеюсь, укрепит доверие к результату", — написал парламентарий в телеграм-канале.

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А ранее Life.ru писал, что Украина пригласила Польшу принять участие в "большой приватизации" объектов. Варшава рассматривает направление food-industry, в частности, комбинаты хлебопродуктов.

Дарья Нарыкова
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