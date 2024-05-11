Украина пригласила Польшу принять участие в "большой приватизации" объектов

Киев пригласил Варшаву поучаствовать в "большой приватизации" украинских объектов промышленности. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль. Он уточнил, что провёл встречу с польской делегацией от Министерства государственных активов, на которой стороны обсудили запланированную на лето кампанию.

"Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает направление food-industry, а именно комбинаты хлебопродуктов. Пригласил посмотреть и спиртзаводы", — отметил Коваль в своём телеграм-канале.