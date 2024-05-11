Украина пригласила Польшу принять участие в "большой приватизации" объектов
Киев пригласил Варшаву поучаствовать в "большой приватизации" украинских объектов промышленности. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль. Он уточнил, что провёл встречу с польской делегацией от Министерства государственных активов, на которой стороны обсудили запланированную на лето кампанию.
"Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает направление food-industry, а именно комбинаты хлебопродуктов. Пригласил посмотреть и спиртзаводы", — отметил Коваль в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Украина планирует продать 691 попавший под санкции российский актив. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Вырученные от их продажи средства Киев направит на восстановление страны.
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