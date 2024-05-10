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10 мая, 00:00

В Госдуме сравнили подземные заводы Украины с "бесполезной грудой металлолома"

Депутат Шеремет: Ракетные удары ВС РФ парализовали подземные заводы Украины

Скрытые и подземные заводы на территории Украины являлись дополнением к производствам военно-промышленного комплекса, унаследованным от Советского Союза, однако Российская армия уже превратила эти предприятия в развалины. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"...Вооружённые силы России филигранно подошли к решению данной дилеммы, учитывая, что такие предприятия являются очень энергозатратными. Наши войска точечными ракетными ударами парализовали питающий их энергетический комплекс Украины, тем самым превратив эти военные объекты в бесполезную груду металлолома", — отметил парламентарий в беседе с "Газетой.ru".

Украина вывела две повреждённые ГЭС из эксплуатации
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Ранее стало известно, что на Украине построена сеть скрытых заводов для перезапуска промышленности. В прошлом году благодаря этим предприятиям республика якобы нарастила промышленность в три раза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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