В Госдуме сравнили подземные заводы Украины с "бесполезной грудой металлолома"

Скрытые и подземные заводы на территории Украины являлись дополнением к производствам военно-промышленного комплекса, унаследованным от Советского Союза, однако Российская армия уже превратила эти предприятия в развалины. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"...Вооружённые силы России филигранно подошли к решению данной дилеммы, учитывая, что такие предприятия являются очень энергозатратными. Наши войска точечными ракетными ударами парализовали питающий их энергетический комплекс Украины, тем самым превратив эти военные объекты в бесполезную груду металлолома", — отметил парламентарий в беседе с "Газетой.ru".