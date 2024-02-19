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19 февраля, 05:45

Украина планирует продать 691 попавший под санкции российский актив

Киев планирует продать сотни российских активов, которые попали под санкции на Украине. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

"Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691 таким активом", — сказал он на конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, открывшейся в Токио.

О каких именно активах идёт речь, Коваль не уточнил. Киев планирует направить вырученные от их продажи средства на восстановление страны.

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Ранее Life.ru писал, что на проходящей в Токио конференции должно было транслироваться послание Владимира Зеленского, однако оно было отменено. О причинах этого решения модераторы мероприятия не уточнили.

Обложка ©

Unsplash / Vika Strawberrika

Артур Лапсаков
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