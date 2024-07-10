На Украину не впустили немецкого депутата, который предлагал отказать Киеву в поставках оружия

Украина не впустила в страну немецкого депутата от группы Левой партии Зёрена Пелльмана, который призывал отказать Киеву в поставках оружия. В МИД Германии отметили, что серьёзно относятся к такому шагу властей. Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Мы относимся к ситуации, когда члену германского Бундестага было отказано во въезде, очень серьёзно и стараемся её прояснить", — сказал он.

По его словам, немецкая сторона сейчас обсуждает с киевскими властями произошедшее. Политики ФРГ надеются выяснить правовые причины ограничения, так как сейчас Украина точного ответа дать не может.