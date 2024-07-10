На Украину не впустили немецкого депутата, который предлагал отказать Киеву в поставках оружия
МИД Германии серьёзно относится к отказу Украины впустить депутата Бундестага
Украина не впустила в страну немецкого депутата от группы Левой партии Зёрена Пелльмана, который призывал отказать Киеву в поставках оружия. В МИД Германии отметили, что серьёзно относятся к такому шагу властей. Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.
"Мы относимся к ситуации, когда члену германского Бундестага было отказано во въезде, очень серьёзно и стараемся её прояснить", — сказал он.
По его словам, немецкая сторона сейчас обсуждает с киевскими властями произошедшее. Политики ФРГ надеются выяснить правовые причины ограничения, так как сейчас Украина точного ответа дать не может.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правящая коалиция Германии становится всё менее популярной из-за того, что поддерживает Украину и вводит санкции против России. Он подчеркнул, что многие граждане страны выступают против таких решений властей. Политик уточнил, что всегда выступал за то, чтобы страны использовали все возможности для мирного развития конфликта.
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